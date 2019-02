Lëvizje nga Vatikani në Shqipëri: Nxitje për përforcimin e demokracisë

Imzot Frendo: vizita e kard. Parolin në Tiranë mbështetje për Kishën dhe demokracinë në vend

Mbi vizitën e Sekretarit të Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin në Tiranë, në mikrofonin e Radio Vatikanit flet presidenti i Konferencës Episkopale të Shqipërisë, imzot George Frendo, i cili mes tjerash nënvizoi se vizita e kard. Parolin në Tiranë është një mbështetje për misionin e Kishës dhe një nxitje për përforcimin e demokracisë në vend.

R.SH. – Vatikan

Të hënën më 25 shkurt, Sekretari i Shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Pietro Parolin viziton Tiranën. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Shqipërisë, kardinali Parolin do të bekojë gur themelin e spitalin ‘Zoja Këshillit Mirë’, në Tiranë, të cilin e drejtojnë Etërit Koncepsionistë, të Zojës së Papërlyer, së bashku me Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë në Tiranë.

Kujtojmë se Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” (UNIZKM) është themeluar në vitin 2004 dhe përbën një nga nismat e para të arsimit privat në Shqipëri. Natyra non profit e Entit Themelues përbën një risi në panoramën universitare shqiptare.

Gjithnjë gjatë vizitës në Tiranë, Kardinali Parolin do të takohet me ipeshkvijtë e Konferencës Episkopale Katolike të Shqipërisë, pastaj do të ketë takime edhe me personalitetet elarta të vendit, me Presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta dhe me kryeministrin Edi Rama.

Gjatë një konference, organizuar nga Ambasada e Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë në Romë, më 12 shtator 2014, në pragun e vizitës së Papës Françesku në Tiranë, Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin mes tjerash pati theksuar se “Kisha në Shqipëri ka ndihmuar me bujari për bashkimin kombëtar duke kaluar përmes martirizimit dhe vuajtjeve”.

“Në të të njëjtën kohë, – vijoi Kardinali Parolin duke referuar Kishës katolike, – ajo ka gjetur hapësira të plota dhe gatishmërinë në dialog dhe bashkëpunim për të mirën e shoqërisë dhe të vendit, nga ana e tre komunitete tjera tradicionale të besimit: ortodoksët, myslimanët dhe bektashinjtë”.

“Do të ishte e vështirë të kuptohet lindja e Shtetit modern shqiptar pa vullnetin e besimtarëve të besimeve të ndryshme për të jetuar në paqe dhe për të bashkëpunuar për të mirën e përbashkët, me të drejta të barabarta shoqërore, politike dhe fetare”- pohoi Kardinal Parolin.

Mbi situatën kritike në Shqiperi dhe vizitën e Sekretarit të Shtetit të Vatikanit , kardinalin Pietro Parolin, në hënën më 25 shkurt në Tiranë, në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit flet presidenti i Konferencës Episkopale të Shqipërisë, kryeipeshkvi i Tiranë-Durrësi, imzot George Frendo, i cili, mes tjerash, nënvizoi se vizita e kard. Parolin në Tiranë është një mbështetje për misionin e Kishës dhe një nxitje për përforcimin e demokracisë në vend, po ta dëgjojmë imzot Frendon…

“Radio Vatikani”