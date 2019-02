Kryemadhi tregon detajin e turpshëm të Knutit në takimin me opozitën

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, i është përgjigjur eurodeputetit Knut Fleckenstein në studio e emisionit “Të Paekspozuarit”.

Fleckenstein deklaroi se Kryemadhi po pengon integrimin dhe se kërkon thjesht ndryshimin e pushtetit në Shqipëri.

Kryemadhi u shpreh se për Fleckenstein negociatat janë hapur, njëlloj sic propagandon Edi Rama. Kryemadhi tha se në takim nuk ka thënë ato gjëra që citon Fleckenstein, por se eurodeputeti është shqetësuar kur opozita ka folur për dosjen 339 dhe është larguar për disa minuta nga takimi.

“A para, nuk është problem se u zhgënjye Fleckenstein nga unë, rëndëi ka të mos zhgënjehen shqiptarët. Kam një status të Knut, ku ky thotë se është hapur integrimi për Shqipërinë. Sipas Knutit dhe Edi Ramës, negociatat janë hapur. Tani më thoni mua kush gënjen unë apo Knuti.

Ky thotë në status, urime Shqipëria është në BE.

T’ju sqaroj pse është zhgënjyer zoti Knut. Kushdo ndërkombëtar, nuk më intimidon, as më kërcënon dot mua apo çdo shqitpar, edhe pse jemi popull i vogël dhe i varfër. Integritetin dhe dinjitetin nuk na e marrin dot.

Nëse Knut i është drejtuar Monikës si zonja e parë, e para me sa duket zoti Knut, sa herë ka ardhur këtu nuk është marrë me punët e veta por me punë jashtë institucionit, sepse Monika nuk është zonjë e parë dhe nuk ekziston institucioni i Zonjës së Parë në Shqipëri.

Unë jam gruaja e Ilir Metës dhe jo gruaja e presidentit, jam Monika Kryemadhi, kryetare e LSI.

Kryetarja e LSI-së ka treguar detajin e turpshëm të Knutit në momentin kur Basha ka përmendur në takimin me delegacionin europian dosjen 339.

“Kur zoti Basha përmendi dosjen 339, asnjë eurodeputet nuk ishte i informuar. Sapo u tha kjo, zoti Knut u ngrit dhe u shqetësua shumë dhe u largua nga takimi 25 minuta. E kuptoj se mund të ketë dalë për cigare po nuk harxhohet kaq kohë për këtë. Knuti ishte shumë i shqetësuar për dosjen 339, vetëm Edi Ramën kam parë të shqetësohet kështu”, tha Kryemadhi.

Ja cfarë i kam thënë unë zotit Knut në takim.

“Nëse ka stalibitet për krimin në Shqipëri, kjo do të thotë destabilitet për Evropën. Ju e dini shumë mirë ndikimin e grupeve kriminale shqiptare të drogës në Londër, në Spanjë, në Hamburg të Gjermanisë”.

Ju veproni si të mendoni. Ne kemi vendosur ta destabilizojmë krimin, që të mbrojmë fëmijët tanë dhe nuk kthehemi më pas.

Nëse Merkel apo deputetë gjermanë, do ishin kapur duke bashkëpunuar me krimin për të blerë vota, çfarë do të ndodhte? Minimalja do të kishte një investigim; ndërkohë këtu ka 2 vjet që dosja nuk hetohet, është bllokuar hetimi dhe po tentohet të asgjesohet”.

Ju kujtoj, deputeti Sloven dha dorëheqjen sepse kishte harruar të paguante një sandëich”. Zotërinj, ne kërkojmë këto standarte dhe vlera në Shqipëri.

Sot koka e krimit të organizuar është Edi Rama.

I thashë këtë Knutit dhe i dhembi shumë”, u shpreh Kryemadhi.

Kryemadhi: Ndërkombëtarët kanë bërë pazare me Shqipërinë

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi hodhi akuza të forta ndaj ndërkombëtarëve, ndërsa tha se ata kanë bërë pazare për të shtyrë mandatin e tyre në Shqipëri.

Ajo u shpreh në emisionin “Të Pa Ekzpozuarit” në News 24 se faktori ndërkombëtar është një element perfierik në Shqipëri. Kryemadhi nuk kurseu as shefin e qeverisë, të cilin e quajti si “kokën e krimit të organizuar”.

“Ne kërkojmë standarde dhe vlera për të cilin ju na flisni dhe keni në vendin tuaj. Koka e krimit të organizuar është Edi Rama. Kjo i dhembte shumë Fleckenstienit.

Asnjëri nga ne nuk është prokuror e gjykatës. Thash e theme ka sa të duash. Unë kam informacion, por nuk i faktoi dot sot, por di që ka nisur një investigimi për një euro deputet që është i përfshirë në koncesione në shishe plastike.

OSEB Ka dhjetë vite që bën pazare me qeverinë shqiptare për të shtyrë misionin e saj në Shqipëri. Ata flasin për të drejtat e homoseksualeve jo më për zgjedhjet. Nuk duhet të merremi më me ta. Sa më shumë rrëmujë të ketë në Shqipëri aq më të larta i kanë rrogat ata. Ndërkombëtarët janë një element periferik në Shqipëri”, tha Kryemdhi.