Kryebashkiakia e Ramës ndërton shkallët e shtëpisë mbi trotuar!

Ish-Kryeministri Berisha ka bërë publike një foto ku denoncon banesën e kryetares së Roskovecit, ku sipas tij, qytetarëve të thjeshtë ua prish banesat pa leje.

Berisha publikon mesazhin që ka mbërritur në adresë të tij nga një qytetar, i cili shprehet se, kryetarja e Roskovecit, në kundërshtim me ligjin ka bërë shkallët e jashtme të banesës saj.

Statusi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Ndrikulla kryetare nderton shkallet e veta mbi trotuar!

Qytetareve iu prish banesat me leje!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje jam nje qytetar i zones se roskovecit ku kryetarja jone eshte nje plere .Zonja kryetare eshte ne kundershtim me ligjin e cila ne tortuar kabere shkallet e saj . Njerzit qe i kane me letra me dokumente te rregullta i thote do te beje kete do te prish shtepine.