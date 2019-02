Kamza do t’i bashkohet nesër masivisht uraganit popullor kundër Ramës

Shqiptaret nesër do të jenë në shesh kundër qeverisjes së mjerimit, rrënimit të vendit. Nuk ka se si kur kjo protestë thirret nga PD, të mos mungojnë qytetarët nga Kamza, e kur bëhet fjalë për kushtet në të cilat është komunikimi mes qeverisë dhe bashkisë së 6-të në vend e diskriminuar nga Rama, të mos ketë super pjesëmarrje nga Kamza.

Kreu i bashkisë ndërkohë dhe kreu i PD, së Kamzës Xhelal Mziu pohon se nesër Kamza do ti bashkohet masivisht uraganit popullor kundër Ramës

Reagim i Xhelal Mziut

Kamza kanë qenë pararoja e çdo proteste të PD prej themelimit të saj. Për protestën më 16 shkurt, qytetarët e Kamzës kanë shumë arsye për të qenë përballë Ramës e Rilindjes!.

1- Banorët e Kamzës janë diskriminuar që ditën e parë që Rama është ngjitur në pushtet.

2- Rama u “betua” nga Kamza për legalizimin (madje falas) të ndërtimeve pa leje, rezultoi gënjeshtar.

3- Rama i terrorizoi qytetarët në aksionin e energjisë elektrike duke burgosur padrejtësisht me qindra veta.

4- Rama iu ka hequr edhe bukën e gojës. Nga 7500 familje që trajtoheshin me ndihmë ekonomike në vitin 2013, sot nuk janë as 500 familje.

5- Do të jenë në shesh sepse kjo qeveri nuk ka financuar ndërtimin e asnjë shkollë, kopsht dhe çerdhe të cilat do të jenë për fëmijët e tyre sot dhe brezat në të ardhmen.

6 -Do të protestojnë pasi bashkisë së 6-të më të madhe në vend nuk i ndërtuan një qendër shëndetësore ku të marrin ndihmën mjekësore edhe pse bashkia e ka ofruar ambientin!

7- Do të protestojnë sepse për një tullë që mund të kenë vënë, janë burgosur pa të drejtë!.

8- Do të protestojnë se qeveria nuk akordon numrin e duhur të bursave për fëmijët e tyre, as gjysmën që i takon Kamzës.

9- Do të protestojnë 700 familjet e përmbytura të vitit 2018 që nuk kanë marrë ende dëmshpërblimin.

10- Do të protestojnë ndaj kryeministrit mashtrues që nuk ka financuar në ndërhyrjen e 3 kolektorëve që sjellin përmbytje për ta si dhe nuk ka akorduar asnjë mjet për pastrimin e tyre!

11- Do të protestojnë se kjo qeveri duke mos i kaluar kompetencat Bashkisë, shoqëruar me mjete dhe fonde, duke e lenë pa asnjë automjet zjarrfikëse, e për rrezik duhet t’i kërkohet ndihmë Tiranës!

12- Do të protestojnë për fyerjen që Rama i ka bërë banorëve të Kamzës, duke i etiketuar për prejardhjen.

13- Do të protestojnë sepse janë mbi 140 projekte që flenë në sirtarët e ministrive të linjës dhe nuk financohen nga qeveria Rama. Nga viti 2013, zero fonde i ka akorduar qeveria Bashkisë Kamëz, e për këtë diskriminohen qytetarët ndaj dhe ata nuk kanë pse të mos jenë të gjithë në shesh.

#16ShkurtProtestojmëSëBashku

#KamzaBashkimPopullorNëShesh



#KamzaBluTëGjithëNëProtestë