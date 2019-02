Ja kush është numri 9 më i mirë në histori, renditja

Më shumë se një fitore, një triumf i vërtetë. Ronaldo “Fenomeni” i PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid e Milan është momentalisht fituesi absolut i sondazhit të realizuar nga media gjigante spanjolle “AS”.

Pyetja drejtuar lexuesve ishte mbi atë që ata konsiderojnë si qendërsulmuesin më të mirë në historinë e futbollit. Nga një listë me 10 yje që kanë lënë gjurmë në futbollin botëror, golat e të cilëve emocionojnë ende, mes Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Gerd Muller, Bobby Charlton e Marco van Basten, i preferuari i padiskutueshëm, fituesi me diferencë të theksuar ishte vetëm braziliani.

Ronaldo, i cili edhe në Spanjë ka lënë një kujtim gjigant me fanellën e Barcelonës dhe atë të Real Madrid, është votuar si fituesi i padiskutuar. Me 199 vota, “Fenomeni” zotëron mbi 3 fishin e votive në raport me ndjekësin më të afërt, Di Stfano në kuotën e 60 votave, i ndjekur nga dy holandezët Van Basten dhe Cruyff, respektivisht me nga 34 dhe 33 vota.

Renditja deri në momentin e shkrimit ishte si vijon:

1° Ronaldo (199 vota)

2° Alfredo Di Stefano (60 vota)

3° Marco van Basten (34 vota)

4° Jihan Cruyff (33 vota)

5° Gabriel Omar Batistuta (29 vota)

6° Gerd Muller (26 vota)

7° Hugo Sanchez (25 vota)

8° George Ëeah (20 vota)

9° Enzo Francescoli (14 vota)

10° Bobby Charlton (9 vota)