“I sëmuri psikik po hedh zhvaorr në autostradë, për të penguar protestën”

Deputeti i Partisë Demokratike, Endri Hasa ka publikuar foto në rrjetet sociale që tregojnë se në autostradën Tiranë-Durrës, është hedhur zhavorr. Hasa shprehet se kjo është një tentativë e kryeministrit për të penguar protestën e opozitës.

“I sëmuri psikik po hedh zhavorr në autostradën Tiranë Durrës që të pengojë me çdo kusht qarkullimin e lirë të njerëzve.

Thuhet që cmenduria e tij nga frika e madhe që e ka pushtuar do shkoje deri atje sa te shembe dhe hyrjen e tunelit te Elbasanit qe te bllokojne dhe kete hyrje drejt Tiranes.

Edi Rama të tërhiqet sa seshte vonë se ndryshe protestuesit do ta marrin përpara bashkë me zhavorrin qe ka hedhur për ta hedhur dhe atë vetë në lumë në 16 Shkurt!

Qytetarët e lirë do marrin në dorë fatet e tyre në 16 Shkurt dhe do tja rikthejnë Shqipërinë qytetareve.

Tik-Tak, Tik-Tak, gongu final po afron”, shkruan Hasa.