I Çmenduri: Zëri i Amerikës nuk përfaqëson Shtetet e Bashkuara

Një tjetër deklarata prej të sëmuri mendor vjen nga Rama. Në një intervistë për mediat, Rama ka deklaruar se Zëri i Amerikës nuk përfaqëson Shtetet e Bashkuara. Kemi të bëjmë me një deklaratë prej një psikopati që mundohet të mos pranojë të vërtetën. Zëri i Amerikës është një radio zyrtare e Departamentit të Shtetit. Si të mos mjaftojë kjo, Sekretari amerikan i Shtetit, në rastin konkret Mike Pompeo është anëtar I Bordit vtë Zërit të Amerikës.

Tani, shqiptarët duhet të njohim më mirë psikopatin që qeveris që arrin deri aty sat ë mashtrojë edhe me radion Zëri i Amerikës.

Kryeministri Edi Rama i ftuar në emisionin ‘Real Story” u shpreh se Zëri i Amerikës nuk përfaqëson SHBA-të. Lidhur me rikandidimin e kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako, Rama tha i bindur se ai mund të rikandidojë edhe ‘500 herë të tjera’ nëse prova për lidhjen me grupin ‘Avdylaj’ janë bisedat telefonike.

“ E para si mundet “Zëri i Amerikës” që të bëhet zëdhënës i medias në Shqipëri. Nuk kam asnjë kompleks që më sulmon “Zëri i Amerikës”. Të dyja herët i ka bërë këto lajme nga gazetarë shqiptarë. Le të jetë dhe CNN. Herën e parë bënë një goditje skandaloze për punësimet në burgje.

Ministrja e Drejtësisë iu vuri në dispozicion mijëra faqe të dokumentuara. Nuk janë fakte janë muhabete telefonas. Me muhabete mund të ngatërrohej gjithë Shqipëria. Nuk mund të ngresh akuza për dikë bazuar në raporte telefonatash.

Sokol këtë të lutem mos ma thuaj se nuk kam asnjë lloj tendence të them dicka që është njëri dhe tjetri. Nëse bëhet fjalë për këto muhabete , Dako mund të kandidojë edhe 500 herë të tjera”, tha Rama.