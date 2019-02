Gulçonte nga frika e fundit të tmerrshëm që e pret, nuk është më Kryeministër

Kastriot ISLAMI

Sonte në konferencën e shtypit, Rama gulconte nga frika, nga paniku. Atij i merrej fryma nga inati dhe tmerri…Dukej në gjëndje të rëndë shëndetsore dhe sikur të ishte i droguar…

Rama, pervers dhe mashtrues deri në cdo detaj kërkoi të bënte viktimën duke ja dominuar cdo xhest e fjalë gënjështrat, shpifjet, dhe gulcimet e astma… që shfaqeshin qartas në zë e figurë… Frika e nxiste të bënte xheste tipike trupore dhe zëri i përdridhej sic i ndodh sa herë kërkon të mashtrojë, të kërcënojë apo të fshehë panukin dhe tmerrin e fundit të tij… Rama nga frika nuk kishte më asnjë frenë për të shfaqur si gjithnjë arrogancën dhe perversitetin…

Për të vazhduar të tallet me të gjithë, me qytetarët së pari, me kundërshtarët politikë së dyti, me me gazetarët e kundërshtarët mediatikë së treti… Rama, me dashje. duke dashur të maskohet, nga të gjitha që tha rezultoi përsëri i lidhur ngushtë me kriminelët… …Me oligarkët, me hajdutët e pronave dhe të taksave… Rama duke dashur të fshehë paratë e vjedhura në llogaritë off shore apo në bankat me profile të dyshimta u zhyt edhe më shumë në sytë e qyetarëve që kërkojnë largimin e tij… ….

Me kultivuesit e kanabisit e dhe trafikantët e drogave të forta nga maska që kishte vëndosur nuk arriti të mbulonte lidhjet me trafikantët e klanet mafioze, por edhe me frikën nuk arriti të maskonte gjëndjen që shumë lehtë mund të zbulohej nga testi i drogës… Rama, më tej me të njëjtin gulcim dhe marrje fryme, vazhdoi me llogorenë e zakonshme lavdërimet për veten dhe sharjet për opozitën e kundërshtarët… Rama në krizë totale kërkoi tju hidhte sy shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve me angazhimin e tij për të mirën e shqiptarve dhe integrimin e vëndit…dhe më e neveritshmja ishte deklarata për drejtësi nga personi që ka futur në kuvend hajdutë kriminelë, trafikantë…dhe nuk ka cep ku nuk gjëndet dora e tijn hajdute…

Rama i tmerruar pranoi se njerzit e tij kanë vjedhur vota dhe ai është i gatshëm ti bëjë koka turku pasi ka bërë koka turku deri më sot dhjetë ministra thjesht për karriken e tij… dhe në vënd që të largohet pikërisht për këtë aryse kërkon që këtë lloj kurbani ta përdorë për të negociauar me opozitën… Rama, i fshehur pas perdes së zezë që i mbulon derën e zyrës së tij dhe telave me gjëmba që rrethojnë kuvendin e vendit, vazhdoi i coroditur të mbetet i njëjti…frikacak, mashtrues, tallës, arrogant…

Por jo vetëm frikacak, mashtrues, tallës, arrogant por edhe i dëshpëruar, i tmerruar, ofendues, diversionist, në gjëndje të rëndë shëndetsore, duke u hequr ndërkohë si thjesht viktimë e kërkuar mëshirë… Nuk tha asgjë të re…. nuk ndryshoi asgjë nga stili i tij… vese sot ishte më i friksuar dhe më i tmerruar… duke hedhur një hap të madh drejt fundit të tij… Rama shfaqi qartas se edhe ai e ka të qartë që largimi i tij është cështje ditësh apo maksimumi javësh dhe u përpëlit si lëpirës dhe zvarritës për të negociuar fundin e tij por edhe duke kërcënuar qytetarët, opozitën, kundërshtarët për të mbuluar dobësinë dhe gjëndjen e rëndë në të cilën ndodhet…

Rama dukej se e ka kuptuar se nuk është më kryeministër i Shqipërisë, se premtimit të tij se “do të largohet kur ti mbushet mëndja” i ka ardhur fundi dhe se ai do të largohet nga revolta e qytetarëve… Pra Rama dukej sikur po kërkonte mëshirë për të mos e prekur pas largimit të tij që është i gatshëm nga momenti në moment ta deklarojë…pavarësisht se bënte trimin si gjeli majë plehut duke u tradhëtuar nga xhestet prej lavjerrësi dhe dridhjet e zërit apo pamjet me një fytyrë te përcudnuar…

Rama duket se shikonte edhe në këtë konferencë për shtyp, fundin e tij të tmerrshëm, të ngjashëm me homologët e tij autoritarë të kohëve të kaluara por edhe të këtyre ditëve te fundit, që po ashtu janë larguar si hajdutë, si të lidhur ngushtësisht me krimin e kriminelët, perversë, dredharakë, mashtrues, tallës, e kërcënues deri në momentin e fundit…