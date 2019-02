Gazetari shpërthen ndaj Ramës: Këtë helm që thitha sot shpresoj ta provosh aty ku të dhemb më shumë, tek djali yt

Gazetari i Ora News, Elio Laze ka reaguar me tone të forta ndaj Kryeministrit Rama. Vetë gazetari Laze, ashtu si dhjetra e dhjetra qytetarë, mbeti viktimë e gazit që lëshuar forcat qeveritarë ndaj qytetarëve protestues.

Ragimi i Elio Lazes ndaj Edi Ramës

Dy fjale zemre Edi Rames!

“Qe ti je nje diktator ne grahmat e fundit te pushtetit tend te korruptuar dhe te droguar kjo nuk ka pike dyshimi. Qe populli qe proteston nuk eshte huligan, as kjo ska pike dyshimi. Sot isha ne godinen e parlamentit. Jo per te protestuar (fatkeqsisht) por per te raportuar si gazetar. Dhe cfare bere ti burracak? Urdherove deshtakun qe ke vene Minister te Brendshem qe te shperndaje turmat me gaz helmues. Protestues, gazetare, kalimtare dhe police vuajten pasojat. Ke ne kurrizin tend boll krime. Por tashme e ke kaluar masen.

Kete helm qe thitha sot dhe frymen qe me mungoi per shume minuta, shpresoj ta provosh aty ku te dhemb me shume (nese te dhemb), tek djali yt i vogel. Historia do te te gjykoje si nje tiran i turpshem. Fundi yt eshte ceshtje oresh”.