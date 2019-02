Gazetari-ministres: Burrin ta dhunuan të fortët për borxhet e basteve, e shkarkuan për…

Elio Laze ka reaguar pas deklaratave të ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj, e cila u shpreh se sulmi i Kryemadhit ndaj saj është sulm ndaj drejtësisë.

Në një shkrim në rrjetet sociale Elio Laze i përgjigjet ministres duke theksuar sipas tij që akuzat ndaj saj nuk janë sulme ndaj drejtësisë.

“Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe bashkeshorti yt eshte shkarkuar nga detyra per korrupsion.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe bashkeshorti yt eshte bixhozçi.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise po te themi qe te fortet e Tiranes dhunuan tet shoq per ceshtjen e lekeve te padhena te basteve.Sulmi i vetëm që po i ndodh drejtësise është fakti që është katandisur të drejtohet nga ty dhe nga kllouni që punon kryeministër”– shkruan Laze.

Fort e nderuara Ministrja e Drejtesise madam Etilda paska thene sot: “Sulmi ndaj meje nga Kryemadhi eshte sulm ndaj drejtesise”.

Eshte e udhes qe pas ketyre fjaleve, zonja qe e personifikon veten me gjithe sistemin e drejtesise te jete e qarte.

E nderuar Ministre!

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe ti ke bere shkarkime politike ne dikasterin qe drejton e per kete ke humbur te gjitha gjyqet.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe ti ke futur hundet per te shkarkuar nga detyra punonjese te thjeshta ne sistemin e burgjeve, duke urdheruar drejtperserdrejti Drejtorin e Pergjithshem.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe Sekretarja e Pergjithshme e Ministrise se Financave eshte kusherira jote e pare dhe ate kontroll ti e ke kerkuar me sforco.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe bashkeshorti yt eshte shkarkuar nga detyra per korrupsion.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise nese themi qe bashkeshorti yt eshte bixhozçi.

Nuk eshte sulm ndaj drejtesise po te themi qe te fortet e Tiranes dhunuan tet shoq per ceshtjen e lekeve te padhena te basteve.

Keto nuk jane sulme ndaj drejtesise e nderuar Ministre. Sulmi i vetem qe po i ndodh drejtesise eshte fakti qe eshte katandisur te drejtohet nga ty dhe nga kllouni qe punon kryeminister.