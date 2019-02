Flet 80-vjeçari i arrestuar nga policia pas protestës: Edi Rama u lodh shumë duke na rrahur…

80-vjeçari nga qyteti i Lezhës, Nuf Fuga, ishte një nga 25 të shoqëruarit e policisë, pas protestës që mbajti të shtunën opozita. Në një intervistë për gazetarin e Fax News Martin Marku, Fuga denoncoi trajtimin e keq që iu bë në komisariatin e Policisë në Lezhë.

“Më erdhën tre punonjës policie, dhe më thanë se do më shoqëronin 5 minuta në degë. Mora makinën e një shoku, dhe takova shefin e policisë, nuk mu dukën fjalë të mira ato që më tha. Unë flamurin kuqezi kisha në dorë, nuk kisha as të PD-së dhe as të PS-së.

Donin të më hiqnin dhe kapelen. Në Tiranë më kanë bërë një pritje të mirë shumë, më thanë a don dhe kafe? Edi Rama u lodh shumë duke na rrahur, kemi një kryeministër që na thotë vetëm rrena. Iu thashë që të hapnin kompjuterat dhe të shihnin që unë nuk kisha bërë asnjë shkelje, isha vetëm me flamur”, u shpreh Fuga.

Më tej ai shtoi se në rast se do të zhvillohet një tjetër protestë, do të jetë pjesëmarrës, pasi ai lufton për një kauzë të drejtë që është ajo e të përndjekurve politikë.