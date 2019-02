Edi Ramës i ka dalë boja!

Nga Qamil Gjyrezi

Shprehjet popullore kanë shumë kuptim dhe japin shumë mesazhe. Populli shqiptar ka përdorur shprehjen në vite: “I ka dalë boja filanit”, kur donte të tregonte se një person pavarsisht se përpiqet të fshihet mbas fjalëve, sjelljeve dhe gënjeshtave, e vërteta ka dalë në sheh. Ka nxjerr fëtyrën e tij të zezë, pjesën e errët të tij.

E vërteta e Edi Ramës ka dalë tashmë në shesh, i ka dalë boja “Maskës” së tij. Edi Rama ja nxorri “vedit” bojën duke qeverisur si një kontarbandist i lidhur me bandat, duke shkatërruar ekonominë, duke mbështetur oligarkët, duke shkatërruar arësimin dhe shëndetësinë, duke gënjyer studentët. Media e huaj e vërtetë ja nxorri bojën me kronika “reale” me “Ara të mbjellura me kanabis”.

Shqiptarët që largohen nga vendi ja nxorrën bojën Edi Ramës. Vjedhja e votava të shqiptarëve nxori atë pjesë të zezë të personalitetit të Ramës. Lajmet e mediave serioze ja nxorrën bojën këtij kryeministri hajdut, që ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Njerëzit në metingje, gazetarët e ndershëm ja nxorrën bojën.

Pavarësisht se Edi Rama deklaron në media të huaja duke fshehur realitetin se: “Në Shqipëri nuk ka kaos. Opozita po i fryn zjarrit”, në të vërtetë është ai vetë, “Egoja e tij e cmendur” që po i fryn zjarrit duke e cuar me qëllim vendin drejt kaosit.

Por opozita e përgjegjshme për fatet e vendit dhe të rajonit po përpiqet të shuajë zjarrin, që po i vë Edi Rama Shqipërisë, duke protestuar paqësisht për një qeveri tanzitore dhe zgjedhje të lira pa Edi Ramën, që i ka dalë boja.

Në të vërtetë kur Edi Rama kur ishte Kryetar Bashkie i Tiranës nëpërmjet lyerjes me bojë të pallateve, ai u përpoq të “mbulonte zullumet” e komunizmit barbar, por mbas disa vitesh edhe këtyre pallateve ju doli boja, sic po i del boja edhe Edi Ramës, projektuesit të lyerjeve me cmime të shtrenjta. Më kujtohet se disa projektues, arkitektë amerikanë në vitin 2004 nuk ishin aspak dakord me “Betonizimin e Tiranës”, që Edi Rama me “bandën” e tij e kishin filluar që në vitet 2000. Projektuesit amerikanë kërkonin ruajtjen e identitetit tonë kulturor sic e kanë ruajtur shumë qytete dhe kryeqytete ballkanike. Betonizmi i Tiranës, filloi me ja nxjerrë “dhëmbët”, bojën Edi Ramës.

A nuk ja “nxori” bojën Edi Ramës deputeti Edi Paloka, duke e lyer me bojë?! Në fakt Paloka e bëri “pis” me bojë kryeminstrin “Hajdut”, por me anë të “lyerjes” Paloka ja nxorri edhe bojën Edi Ramës. Edi Paloka nxorri fëtyrën e vërtetë të piktorit që bojatisi të gjitha fushat, kodrat dhe malet e Shqipërisë me ngjyrën “jeshile” të Kanabisit.

Por deputetët guximtarë dhe “media guximtare” shkuan deri tek arat me kananbis “ngjyrë jeshile”, sic bëri deputeti Ervin Salianji, duke i treguar dhe vërtetuar opinionit ndërkombëtar se Shqipëria është bojatisur me të “jeshilen” e Kanabisit të Ramës. A nuk i ka dalë boja këtij kryeminsitri bojaxhi, piktor që përpiqet të mashtrojë mediat e huaja, kur shpall VOAN si kazan, sulmon presidentin Trump tek C.N.N.-ni dhe pastaj i “lëpihet” në një takim të liderave botëror?!

Shtypi serioz botëror, shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë, mijërat e njerëzve në protestën me e 16. Shkurtit.2019 ja nxorrën bojën dhe po prezantojnë fëtyrën e vërtetë të Edi Ramës që tashmë i ka dalë boja, d.m.th., i ka ardhë fundi. Prandaj fjalët e urta marrin një rëndësi të vecantë edhe sot. Prandaj populli dhe njerëzit e urtë i cilësonin “Dështakët” si të dalë boje.