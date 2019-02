Deputeti publikon shifrat: Vetëm në Itali janë kapur 34.8 ton kanabis dhe 270 kg heroinë e kokainë!

Deputeti i PD, Ervin Salianji ka reaguar menjëherë pas deklarimeve të Ministrit të Brendshëm Lleshaj, sipas të cilit, 100% e territorrit është i pastër dhe që Shqipëria ka dalë nga harta e vendeve kultivuese të kanabisit!

Salianji e ka krahasuar deklarimin e Lleshajt me atë të ish-minisytrit Tahiri, i cili pretendonte dikur se 99.2 % e territorit është e pastër nga parcelat e drogës.

Salianji thekson se, “me një kërkim minimal duket që aktiviteti kriminal jo vetëm që nuk është ndalur por ka avancuar në kokainë dhe heroinë!

Miliona Euro që qeveria i ka lejuar i kanë kapur policitë partnere. Vetëm në Itali janë kapur 34.8 ton kanabis, 270 Kg Heroine dhe kokainë!

Në Greqi 11 ton kanabis dhe heroine dhe kokainë, mediat më prestigjoze flasin pêr mafian që po kontrollon gjithë rrugët në Evropë përveç qeverisë!”, thekson Salianji.

Ai ka renditur numrin e madh të kapjeve të sasive të mëdha të drogës me origjinë nga Shqipëria.

Në fund të reagimit të tij Salianji shkruan: Në 16 Shkurt të çlirojmë Shqipërinë nga krimi, në këmbë për Shqipërinë.

Postimi i plotë i Ervin Salianjit

Propoganda që nuk mbulon dot dështimin, qeveria e ka humbur kontrollin në territor njësoj siç ka humbur logjikën!

Tahiri tha që 99.2% e territorrit është i pastër nga parcelat e drogës, sot Lleshaj deklaroi që 100% e territorrit është i pastër dhe që Shqipëria ka dalë nga harta e vendeve kultivuese të kanabisit!

Me një kërkim minimal duket që aktiviteti kriminal jo vetëm që nuk është ndalur por ka avancuar në kokainë dhe heroinë!

Miliona Euro që qeveria i ka lejuar i kanë kapur policitë partnere. Vetëm në Itali janë kapur 34.8 ton kanabis, 270 Kg Heroine dhe kokainë!

Në Greqi 11 ton kanabis dhe heroine dhe kokainë, mediat më prestigjoze flasin pêr mafian që po kontrollon gjithë rrugët në Evropë përveç qeverisë!

Artikujt me poshtë që gjenden lehtesisht janë fakte dhe dhe mund të pêrballen me propogandën bajate të qeverisë!

