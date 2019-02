Denoncimi: Kushërira e Gjushit bllokon rrugën e banorëve dhe i bën presion stafit në bashki

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mëesazhin e një qytetari nga Durrësi, i cili shkruan se, shefja e bashkisë së Durrësit i bën presion stafit që ka mendim ndryshe.

Qytetari shkruan se kjo familje ka lidhje gjaku me kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako ndaj edhe ka bllokuar rrugën kryesore në Shkozet me fabrikën që disponon.

Posimi i plotë

Gjushi eshte ligji!

Kushuriri i pare i tij u bllokon rrugen banoreve.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital! sb

DURRESIT ,DOJA TE denoncoja nje shefe bashkise se durresit dhe nje person i korruptuar qe ben presjon tek stafi bashkise per mendimin dryshe ,dhe e korruptuar deri ne detaj pa firmen e kesja zonjes nuk firmoset asgje bashkia ka ngel peng i families mafioze Gagani. Burrin e ka trafikant i denuar per trafik heroine ne Modena te Italise ka fallcifikuar te gjitha letrat e fabrikes qe ka burri vet ne shkozet me pronar Elton Gagani na ka mare dhe blokuar rrugen kryesore te plastikes,pasi kto njerez ne durres jan potencial kriminelash dhe ne skemi ky te ankohemi se nuk na presin kto te legalizimeve per pronen qe na ka mare vjedhuzari.. as tatimet nuk i pagojn per fabriken e qeseve dhe qe vashdojn prodhojn qese jasht standartit te miratuar nga qeveria ktyre hajduteve. familja Gagani jane kusheri te pare te kryetarin Vangjush Dako.