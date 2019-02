Denoncimi i Berishës: Rama mashtroi shqiptarët për mbylljen e kazinove dhe lojërat e fatit, bixhozi vazhon

Rama mashtroi shqiptarët për mbylljen e bixhozit pasi ai vijon ende. Denoncimi është bërë nga një qytetari i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha.

Sipas tij, biznesi i bixhozit vijon ende në vendin tonë dhe kjo me bekimin e njerëzve pranë kryeministrit Edi Rama.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Bixhozi i siçilistëve lulëzon krenar!

Per kakistokratet ligji nuk ekziston!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Ai i gjati qe thote i kemi mbyllur gjithe kazinote dhe lojerat e fatit. Te lutem zoti Berisha beje publike keta dy pika jane duke u zhvilluar cdo dite se ai Sander Lleshi thote fetyra e cdo polici a fetyra ime po ai keka fetyre dhe i pa burre qenka nje mashtrus i lindur ala sott e kesaj dite jane lojerat e fatit dhe aparatat ne pronesin e Sander Lulit ne Shengjin 10 m larg 9 vjeqares ne Shengjin ngjitun me restorant Detarin po zhvillohen,e di pse se Sanderi eshte miku i Gjergj Luces qe i bleu shkollen dhe e futi me inspektimin e peshkut ne det dhe nga miku i forte i tij qe eshte Gjergj Luca ai mban ala lojera te fatit,kurse ne Lezhe i mban Gjon Noka djali i agjes Arben Nokes.Ju lutem shperndaji qe ti shofe “i nershmi” Sander Lleshaj. Anonim ju lutem edhe nese policia nuk vepron do te dergoj prap foto dhe vidio duke i zhvilluar prape lojerat e fatit.

Veq duhet per te hecur per Gjergj Lucen dhe ai te lejon te beje cfare te duash me ligjin ky me te kuqe eshte Sander Luli kurse te ajo fotja tjeter eshte Sanderi me mikun e tij Gjergj,edhe aq mik te forte qe ka i mban te hapur 10 m larg shkolles 9 vjeqare At Zef Pllumi Shengjin ti shkoje nje kontroll edhe ta shikojme a ka nuk ka dhe mbas pubilikimit tend do te dergoj foto e vidio prap mbas nje jave duke i zhvilluar prap se ato nuk i ndalon policia se jane miku i Gjergj Luces Ju lutem anonim