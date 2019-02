Deklarata e fortë e avokatit: “Rama përdori granada serbe mbi protestuesit”!

Garda përdori gaz lotësjellëse, tymuese, por edhe granada që shkaktojnë shok mbi qytetarët. Avokati Altin Goxhaj, me anë të një postimi në rrjetet sociale, ka zbuluar se disa prej granatave të përdorura ishin prodhim serb. Ai shprehet se Rama ka sulmuar qytetarët me municione serbe.

MBI PROTESTUESIT U HODHËN GRANATA TË PRODHUARA NË SERBI! Pra Edi Rama ka blerë armë serbe pa asnjë transparencë! Madje armë dhe municione nga ato që u përdorën nga pushtuesit serbë në Kosovë për dekada!

Nga Avokati Altin Goxhaj dhe gazetari Gjergji Thanasi

Edi dhe Gjeneral Leshi sot kanë përdorur bomba luftarake të prodhuara për “luftime të afërta trup më trup” në luftë të blera nga fabrika e armëve në Serbi e cila i prodhonte edhe për pushtuesit serb në Kosovë 20 vjet më parë (një mënyrë e Ramës për të kujtuar luftën dhe krimet e serbëve kundër shqiptarëve në Kosovë duke i përdorur si serbët kundër shqiptarëve të Shqipërisë 1 ditë para përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës)

Sipas investigiimit gazetarit Gjergji Thanasi i cili e nxorri e investigoi dhe e nxorri nga interneti këtë të dhënë rezulton se sipas faqes zyrtare të Fabrikës në Krusik në Valievo, Serbi, këto armë prodhoheshin për luftërat e Serbisë në Kosovë, Bosnjë dhe Kroaci, rezulton se sot janë hedhur drejt qytetarëve të pambrojtura granata lufte të klasifikuara

si “Hand Shock Grenade BRS-M93 is set aside for instantaneous disabling for live powers in close combat situation (in opened and closed area) with sound effects of high intensity without the causing of physical injuries”.

Kjo fabrikë është themeluar në 1984 me emrin e dikurshëm “4th Novembar” nga Ministria e Mbrojtjes së Jugosllavisë në Krusik në Valievo, Serbi.

“The mission of 4th Novembar was manufacturing and developing of mechanical fuses for mortar shells and artillery rockets in cooperation with the Krusik factory in Valievo, Serbia as well as manufacturing all types of pyrotechnical propulsion cartridges, pyrotechnical activation charges and rocket engines for ejection seats for Soviet military aircrafts and helicopters as well as pyrocartridges and rockets engines for the British Martin Baker ejection seats”.