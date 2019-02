Çani diskrediton Mero Bazen: Lëtyrë, mban erë një orë larg, kurvë e ndyrë!

Moderatori i “Zonë e Lirë”, Arjan Çani ka shpërthyer në fyerje ndaj gazetarit Mero Baze, pasi në portalin e këtij të fundit u postua një shkrim që e etiketonte Çanin si gazetar gjobëvënës.

Lajmi i publikuar te “Tema” për Çanin kishte të bënte me disa komente të ish deputetit Eduart Ndocaj kishte lënë në Facebook, ku e quante Çanin si gazetar “gjobëvënës” dhe “grek”.

Lajmi i publikuar te “Tema”

“Eduart Ndocaj i nxjerr të “palarat” Arjan Çanit të TV Klan: Gazetar gjobëvënës në çdo kuptim të fjalës, më ka kërkuar para për të më dhënë kohë televizive”.

Por moderatori i “Zonë e Lirë” është kapur me pronarin e gazetës, duke mos i lënë gjë pa thënë.

Përgjigja e ashpër e Arjan Çanit:

Mero Muti më sulmoi sërish sot nga portali i tij gjobëvenes… sa herë më sulmon Mero Muti, në fakt përfaqësuesi më i denjë i shëmtisë dhe gjobëvënies në këtë katund, aq më shumë mendoj se jamë në rrugë të mbarë. Ky vend është i mbushur me Mero-Gelbaza dhe e di që jam në minorancë. Por luftën time me këta lëtyra dhe vemje që zvarriten duke sharrë dhe hedhur baltë mbi të tjerët, do ta vazhdoj deri në fund duke u tallur. Mut Mero bytha mut je.. Mba erë një ore larg i kurvë e ndyrë… hahahaha…. larg o larvë larg…