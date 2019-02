Breshëri plumbash ndaj makinës së punonjësit bashkiak, reagon Bashkia Lezhë

Pas ngjarjes që ndodhi në Lezhë mëngjesin e sotëm ku një makinë në lëvizje është qëlluar me breshëri plumbash, ka ardhur dhe reagimi i Bashkisë Lezhë.

Nëpërmjet një reagimi zyrtar, Bashkia e Lezhës ka sqaruar se nuk ka lidhje me punonjësin e administratës dhe ka dënuar rëndë rastin.

Njoftim për shtyp!

Bashkia Lezhë dënon ngjarjen e ndodhur sot në autostradë pranë fshatit Tresh, ku është qëlluar me armë zjarri ndaj automjetit në të cilin lëvizte një punonjës i bashkisë, Inspektor i INUV-it, së bashku me një tjetër shtetas që nuk është punonjës bashkie.

Sa më lart, sqarojmë opinionin publik se, kjo ngjarje nuk ka asnjë lidhje me punën e inspektorit tonë në bashki apo rrethana të tjera të kësaj natyre, siç dhe pohon vetë ai.

Bashkia Lezhë i bën thirrje Policisë së Shtetit, të vëjë para përgjegjësisë autorët e kësaj ngjarjeje që cënon rendin dhe sigurinë publike.