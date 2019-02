“Boll ma me Edi Ramën”!

Bardh SPAHIA

E jashtezakonshme energjia e te rinjve te Shkodres! Te paret qe thone #BollMaMeEdiRamen!

#BollMa! Kryeministrit që e bëri një vend të NATO-s e me viza të liberalizuara, një narko shtet!

#BollMa! Kryeministrit që vjedh me kriminelë votën e qytetarëve të vet!

#BollMa! Kryeministrit të babëzitur për cdo pasuri publike të këtij vendi!

#BollMa! Kryeministrit që takson profesionistë e varfëron qytetarë, duke i detyruar të braktisin vendin!

#BollMa! Kryeministrit që ka kapur gjykata e prokurori, e vetë drejtësinë “e re”, për të siguruar paprekshmëri!

#BollMa! Kryeministrit që tallet me mjerimin e qytetarëve të vet, sepse beson se do e durojnë pa fund!

#BollMaEdiRama

#16ShkurtTiranë