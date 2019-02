Biznesmeni i shkruan Berishës: Droga më falimentoi biznesin e ndershëm!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një biznesmeni, i cili i kërkon që të ndërhyjë dhe t’i ndihmojë, pasi trafikantët e drogës po falimentojnë bizneset e ndershme.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Droga falimenton bizneset e ndershme ne Narkoshtetin e Kakistokracise!

Lexoni mesazhin e biznesmenit dixhital. sb

Pershendetje z.Berisha! Jemi kaq te mbushur cdo dite halle dhe bizneset qe po ma falimentojne per shkak te trrafikante te droges qe pastrojne parate me super investimet qindra mijera eurosh dhe askush nuk u kerkon llogari! Une nje shtepi shume te vogel bleva ne Tr para 3 vjetesh dhe banka me ka bere nje mal me pyetje se ku i gjeta leket!! Kurse maskarenjt po ma falimentojne ne qe nuk kemi para te llukse e salltanete sic bejne cdo vit keta super kriminela tepelens… Ju lutem z.Berisha beni dicka per Shqiptaret e ndershem… kur do ndershkohen keta maskarenj qe po shtohen si kerpudha fale kesaj qeverie maskareshe, se ka 5 vjet qe vec vuajte po kalojme.