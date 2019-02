Basha me Kryesinë e PD: Axhendë e protestave për rrëzimin e Maduros së Ballkanit

Kryetari i PD, Lulzim Basha bëri të njohur për mediat vendimet e marra sot në mbledhjen e Kryesisë. Sipas tij, demokratët kanë vendosur të protestojnë jo vetëm në rrethe por edhe në kryeqytet, madje për këtë do të hartohet një kalendar me të gjitha datat

“Do hartojmë një kalendar protestash popullore në të gjithë vendin dhe protestave kombëtare në Tiranë”, u shpreh Basha.

Vendimi i dytë kishte të bënte me “ngritjen e shtabeve politike dhe organizative në nivel qendror dhe lokal, të cilët në bashkëpunim me opozitën e bashkuar do bëjnë të mundur përparimin me këtë kalendar pune”.

Po ashtu Basha tha se, demokratët bashkë me protestat do vazhdojnë të shpalosin alternativën dhe programin e PD. Ai shtoi se partia synon të fuqizohet dhe se nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakohshme, prandaj edhe po punohet për gjetjen e kandidatëve më të denjë.

Basha theksoi se, synimi është largimi i Edi Ramës dhe në të njëjtën kohë përcaktrimi i kandidaturave më të denja të opozitës për zgjedhjet e parakohshme.

Basha tha se kryesia mori vendim për hartimin e një kalendari protestash në të gjithë vendin deri në largimin e Maduros së Ballaknit.

Lideri i opozitës tha se protestat do të ndërthuren me shpalosjen e strategjisë së PD për zhvillimin e vendit.

Pjesë nga deklarata e kryetarit Basha

Vendimi i parë i kryesisë ka të bëjë me hartimin e një kalendari protestash në të gjithë vendin për largimin e Ramës.

Vendim tjetër ka qënë ngritja e shtabeve politike dhe organizative që në bashkëpunim me partitë e tjera të opozitës për organizimin e protetstave të fuqishme popullore në mbarë vendin.

Shpalosja e programit të PD. E kemi bërë për ekonominë në bashkëpunim me ekspertët gjermanë.

Kemi bindjen e plotë që Shqipëria do të ketë një të ardhme europiane.

Sa i përket arsimit, anullimin e koncensioneve në shëndetësi, pendionet, biznesin dhe sipërmarrjen për hapjen e vendeve të punës dhe zhvillimit të ekonomisë.

Bëhet fjale për një ndërthurje të turit të protestave me turin e shpalosjes së programit tonë.

Synimi ynë janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe përcaktimi i kandidaturave më të denja të opozitës për këto zgjedhje.