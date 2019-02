Basha: Krim që pensionistët ushqehen vetëm 1 herë në ditë, vetëm se këta të babëzitur duan të marrin gjithçka për vete

Kryetari i PD, Lulzim Basha u ul në një bar me një grup pensionistësh, të cilët i kërkuan mbështetje dhe rritje për pensionet, pasi këto vitet e fundit ndjejnë braktisje nga qeveria.

“E njoh gjendjen shumë mirë. Të dy prindrit i kam pensionistë dhe pa ndihmën time, si shumica, e kanë të pamundur të mbyllin muajin. Por ka shumë që nuk ndihmojnë dot. Është krim që ata të ushqehen vetëm 1 herë në ditë, vetëm se këta të babëzitur duan të marrin gjithçka për vete”, u shpreh kryetari i PD.

Më herët Basha përshkoi në këmbë të gjithë Rrugën e Kavajës dhe bashkëbisedoi me një sipërmarrës në fushën e “call center”, të cilit i premtoi se PD-ja do të ndjekë politika lehtësuese për bizneset.

Në fjalën e tij, Basha tha se punësimi është një ndër prioritetet e parisë së tij dhe këtë do ta aplikojë sapo të marrë pushtetin me votat e qytetarëve.

“Do të keni taksë të sheshtë 9%, tatimi i fitimit dhe taksa e kontriburit shoqëror që do të jetë 9% punëdhënësi, 9% punëmarrësi.E dyta, është ulja me 300 lek e çmimit të karburantit që vetëm për rrugë nuk shkon.

Do të rivendosim fashën për shpenzimin e energjisë. Për biznesin riprodhues ulet me 30-40% të çmimin të energjisë, për biznesin e vogël 20% dhe për konsumatorët.