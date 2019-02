Avokati: Rama përdori armë kimike të prodhuar nga serbët kundër protestuesve

Investigim i shpejtë nga Avokati Altin Goxhaj dhe gazetari Gjergji Thanasi

Të njëjtat armë kimike që u përdorën kundër protestuesve në Prishtinë të prodhuar nga serbët me lëndë të parë ruse!

Po na helmojnë me armë kimike serbe dhe ruse që përdoren kundër terroristëve!!!

Tmerrrrrr!

Po na mbysin me helme kimike luftarae që përdoren në raste konfliktesh të armatosura për të neutralizuar “armikun” dmth popullin e Tiranës!

Gazi u hodh në sasi të tmerrshme dhe dhjetra kilometra katrorë janë të kontaminuara plotësisht! Fëmijë dhe pleq të asfiksuar nëpër Tiranë! Qendra Toptani dhe baret te kalaja u kthyen në Alepo ku fëmijë shtriheshin në tokë duke vjellur!

Dhe Lul Sorosi që refuzoi prej 16 Shkurtit ta kthente në çështje ndërkombëtare edhe sin shkak për dorëzimin e mandateve! Avokatja e Popullit të Pallatit të Lulit me urdhër të Lulit që e mbajti të mbytur kauzën në mënyrë që Luli t’ja mbushte mëndjen çdo protestuesi që i hanë m.. Edit!

SHQIPËRIA NË SULM KIMIK!!!!!!!!!!!!!!!!

Ja bombat kimike luftarake që helmuan fëmijët në Tiranë: https://trayal.rs/…/dimna-pirotehnicka-s…/municija-38-mm-2/…

Ja ku u blenë:

TRAYAL CORPORATION

Parunovacka 18 V

37000 Krusevac, Serbia