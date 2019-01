Zbulohet skandali/ Një qytetar i shkruan Berishës: Ja si ma zaptoi shtëpinë Erion Braçe!

Një qytetar ka denoncuar sot zaptimin që i është bërë shtëpisë së tij nga babai dhe të afërmit e Erion Braçes, i sapozgjedhur në postin e zëvendëskryeministrit. Mesazhi është bërë publik nga ish-Kryeministrit Sali Berisha, i cili shkruan pas mesazhit të marrë nga qytetari. Qytetari shkruan se, “ne vitin 1987 babai erion braces, ka qen kryetar lagje ne kombinat, lagja 6, babai im ka qene i denuar politik , dhe ne ate vit ai na internoi ne shengjergj mal me gropa”.

Doktor, ne vitin 1987 babai erion braces, ka qen kryetar lagje ne kombinat, lagja 6, babai im ka qene i denuar politik , dhe ne ate vit ai na internoi ne shengjergj mal me grop , ne ate koh babai Im e pyeti po me shpin ca do behet, mirdash brac , babai erionit tha kur te mbaroni internimin ketu e keni, po kur internimet mbaruan shtepija ishte e zen nga kushurijnt e erionit, dhe prej atere une skam me shtepi, te lutem beje publike te shofin se cfar zevenc kryeminister kemi, falimderit