Zbulohen lidhje të tjera të Ramës me Klement Balilin

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, Balili ka kërcënuar se do falsë, në se do të lihet në burg.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncohen lidhje te reja te Eskobarit me Ediskobarin

Rama peng i policise greke.

Lexoni mesazhine qytetarit dixhital!

Mirembrema doktor!

Dua te ndaj me ju informacione konkrete per baronin e droges Kelmend Balili, me lidhjet qe ka me politiken Rama dhe me drejtusa te larte policie.

Doktor. Pak muaj me pare ne Greqi u arrestua shefi rendit te Kurbinit Vangjel Xhavara,i cili u kap me nje sasi prej 1 ton kanabis.

Sipas informacioneve tek kjo Sasi droge ka pasur pjese Kelmend Balili dhe nipi i vet Rigels Balili.

Ky informacion Eshte teper I sakte doktor sepse vet Vangjel Xhavara ka shprehur se droga dhe puna ishte e Balilit dhe se Nese ata Nuk do interesohen per ta nxierre jashte ai do tregoje gjithcka rreth autorve Rigels Balili dhe Kelmend Balili.

Keto informacione policia greke I di Shum mire por nuk ka bashkpunim korrekt me policin shqiptare.

Te pershendesim doktor