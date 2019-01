Vrasja e ish-policit në Tiranë, publikohen detaje të reja

Ish-efektiv policie, Arben Bilali, 50 vjet, u ekzekutua me armë zjarri këtë të mërkurë në zonën e Selitës. Detaje të reja janë zbuluar rreth kësaj ngjarjeje.

Burime prej grupit hetimor raportojnë se 50-vjeçari është qëlluar nga një “Benz” i zi me automatik. Sipas Lapsi.al automjeti tip ‘CLS’ ishte me targa të falsifikuara. Kamerat e sigurisë pranë zonës së ‘Vasil Shantos’ kanë fiksuar lëvizjet e makinës, por dy autorët nuk kanë dalë nga automjeti për asnjë cast.

Skena e vrasjes nuk është krijuar ende, por dyshohet se viktima ka qenë duke ecur Në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhoja, të cilat grupi hetimor mendon mund t’i përdorë për të kuptuar më tej atë që ka ndodhur, gjithashtu pritet të bëhet dhe identifikimi i makinës.

Policia po punon për ndërtimin e një identikiti të vrasësit, nisur nga përshkrimet e dëshmitarëve.

Bashkëshortja e 50-vjeçarit të vrarë është efektive policie, me rol drejtues në Drejtorinë e Policisë së Tiranës. Ngjarja ndodhi sot rreth orës 14:35, ndërsa Arben Bilali ndërroi jetë në spital për shkak të plagëve. 50-vjeçarit i është bërë atentat edhe në maj të vitit 2010, por në gusht të vitit 2010 qe vëllai i tij ai që u vra në të njëjtin vend ku Arben Bilali u ekzekutua sot.

Burime nga policia thanë se, atij i është bërë një atentat në të njëjtin vend ku 9 vite më parë i kanë vrarë edhe vëllanë Leonard Bilali, ish-mundes i Dinamos dhe ka mbetur i plagosur edhe vetë, por shpetoi.

Dy pistat kryesore ku janë përqendruar hetimet janë ato të vrasjes pas një grindjeje të momentit si dhe pista për hakmarrje. Pas ngjarjes u mësua se vrasja kishte ndodhur pas një sherri mes disa personave në lokalin ku ishte ulur Bilali.

Ndërsa zbulohet se ish-mundësi i Dinamos është i vëllai i ish-efektivit special të policisë Arben Bilali, ky i fundit i plagosur në një tjetër atentat në maj të këtij viti.

33-vjeçari u qëllua teksa ishte i ulur në një nga tavolinat e lokalit ‘Shijaksburg’, pranë stacionit të fundi të autobusit të Tiranës së Re, në rrugën “Irfan Tomini” në kryeqytet. Bilali u dërgua në gjendje të rëndë në Spitalin Ushtarak, ku ndërroi jetë si pasojë e plagëve të rënda të marra në kokë dhe në trup.

Nga veprimet e kryera hetimore autori ka qëlluar një herë në bark Bilalin dhe kur si pasojë e goditjes 33-vjeçari është përkulur ka qëlluar edhe 3 herë të tjera nga pas, në krahun e majtë. Autori është larguar më këmbë, por dyshohet se është ndihmuar edhe nga persona të tjerë për t’u larguar nga vendi i ngjarjes.