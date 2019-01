Terror ndaj shitësve ambulantë, ja si Policia Bashkiake i hedh fshatarit mollët në mes të rrugës!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka vijuar me publikimin e denoncimeve të mbërritura në adresë të tij nga qytetarë të ndryshëm.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Korça, i cili me foto denoncon Policinë Bashkiake, që sipas tij i kanë hedhur një shitësi mollët në mes të rrugës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Bandite me uniforme bashkiake ne Korçe u derdhin fermereve mollet ne mes te bulevardit! Turp!

Shikoni fotot dhe lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb