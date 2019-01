Studimi, ecja zbathur në tokë përmirëson shëndetin

Keni provuar ndonjëherë të ecni vazhdimisht vetëm zbathur në sipërfaqe tokësore? Nëse po, nuk jeni të vetmit.

Sipas studimeve të shkencëtarëve, shprehia e tillë mund të jetë zgjidhje potenciale për një sërë problemesh shëndetësore, duke filluar nga sëmundjet kronike degjeneruese, pagjumësia e deri te stresi.

Pra, mjafton t’i vendosni këmbët direkt në sipërfaqe tokësore pa mbathur këpucë apo çorape dhe ju do të furnizoheni me një sasi të mirë antioksidantësh dhe elektroneve që i shkatërrojnë rrezatimet e lira.

Sidoqoftë, shkencëtarët kanë zbuluar se ecja zbathur në tokë ndikon në trupin e njeriut në këto mënyra:

E zvogëlon inflamacionin dhe dhimbjen

Një studim i publikuar në revistën ‘Inflammation’, ka zbuluar se ecja zbathur mund t’i parandalojë inflamacionet kronike dhe sëmundjet autoimune.

E përmirëson qarkullimin e gjakut

Një tjetër studim nga Universiteti i Kalifornisë ka zbuluar se një orë e shpenzuar duke qëndruar zbathur mbi sipërfaqe tokësore promovon rritje të dukshme në rregullimin e qarkullimit të gjakut në kok dhe gjoks, gjë e cila ndikon në riparimin e indeve të lëkurës, në shëndet, vitalitet, fytyrë, etj.

Relaksim më i madh

Studimi i publikuar në ‘Psychology Reports: Mental and Physical Health”, ka zbuluar se duke qëndruar për një orë zbathur mbi sipërfaqe tokësore ju e zvogëloni stresin dhe e rritni nivelin e relaksimit.

E përmirëson gjumin

Pas eksperimenteve me vullnetarë, shkencëtarët kanë zbuluar se pas 8 javëve, ecja zbathur mund ta përmirësojë ritmin cirkadian (orën tonë biologjike).