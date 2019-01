Skandali i blerjes së votave nga bandat e PS, reagon Paloka: “Kazani” e plasi bombën e radhës

Pas denoncimit të bërë nga Zëri i Amerikës lidhur me përgjimet që zbulojnë përfshirjen e bandave kriminale në blerjen e votave në Durrës dhe në rrethe të tjera të vendit, ka reaguar edhe Partia Demokratike.

Deputeti i kësaj partie, Edi Paloka me anë të një postimi në Facebook shkruan se “Kazani” e plasi bombën e radhës.

Sipas tij, qeveria e Ramës është ilegjitime dhe se ka ardhur koha që shqiptarët t’i dëgjojnë edhe njëherë të vërtetat si dikur nga Zëri i Amerikës.

Statusi i plotë i Palokës:

“Kazani” e plasi dhe bomben e rradhes.

Qeveria Rama eshte ilegjitime.

Erdhi koha dhe nje here si nje here qe shqiptaret ti degjojne te vertetat nga ZERI I AMERIKES