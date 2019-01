Skandali/ “Çorap qeverisje, njeri gozhdës e tjetri patkoit”: 3 vendime të ndryshme për të njëjtin vend

Kreu i departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike, Jamarbër Malltezi ka vijuar me sulmet ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Malltezi shkruan se për Bllokun 4 në Zagori, janë dhënë 3 vendime të ndryshme nga qeveria Rama. Gjiknuri ka vendosur që të shpallë si zonë kërkimi nafte, Klosi si Park natyror, ndërsa vetë Rama si zonë me prioritet.

Ja çfarë shkruan Malltezi

Çorap-qeverisje: njeri gozhdes e tjetri patkoit!!!

Damiani e shpall zone per shpime nafte, Klosi si Park Natyror e Rama (KKT) si zone me prioritet turizmi… 3 vendime te kunderta brenda 1 muaji! Kaq dine por a i meritojme ne keta idiote?

Ndani mendjen a do shpohet per nafte, apo do ruhet park dhe nxitje turizmi. Apo do bejne turizem permbi pus nafte?