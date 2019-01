Revolta në faqen zyrtare të Ramës: O gjytrym, mos tall ‘Erionin’ me njerëzit se…

Pakënaqësia e qytetarëve ndaj kryeministri Edi Rama vijon të shfaqet në mënyra të ndryshme. Përveç protestave, qytetarët i kujtojnë kreut të qeverisë edhe në Facebook, ku Rama kalon jo pak kohë, se vendi ku jetojmë është shumë larg të qenit “një fushë me lule”.

Mëngjesin e sotëm, kryeministri ka publikuar në Facebook, një video me pamje nga Muzeu i Artit të Fotografisë “Gjon Mili” në Korçë.

“Mirëmëngjes, dhe me këto pamje nga Muzeu i Artit të Fotografisë “Gjon Mili” në Korçë, muzeu i pestë i ri i çelur në 5 vitet e fundit, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama në postimin e tij.

Por, pas këtij postimi, të shumtë kanë qenë qytetarët që kanë shpërthyer në kritika të forta ndaj kreut të qeverisë.

“Amon mos harro te rinkostrutosh edhe Shpin e Bardh ne Surrel,se 4 milion euro sjan shum futi dhe 6ce ti bosh 10….vazhdon talljen me shqiptaret edhe ne 2019”-shkruan një qytetar.

Më tej, një tjetër shkruan se fëmijët nuk kanë bukë të ushqehen, ndërsa kryeministri merret me piktura.

“Ore Gjytrym Shiko dhe Publiko familjet qe skane buke te Ushqehen Shiko njerzit Shqiptare qe ndihmojne Fukarenjt me Ushqime Shtepije etj… leri budalliqet se si plas njeriut per Muze piktura etj… o Gjysh Kiço ate bej ti se kesaj Rradhe harroje Mandatin e Kariges se FRONTIT”.

Gjithashtu një tjetër shkruan: “Pershendetje zoti Kryeminister. Kjo qe po ju shkruaj nuk ka lidhje me postimin tuaj por me kazinot te cilat jane hapur edhe sot ne Lezhe biles edhe para policise se shtetit.”.

Po ashtu, një qytetar shkruan: “ U bere bajat o usta Murat. Nderro disk e shif realitetin po lini museumet se as qent nuk hyjn aty mrena per ti vizituar.”