Ramës i ka ikur jo vetëm fiqiri, por edhe shëndeti!

Kreu i grupit parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili e ka cilësuar lajthitje të Ramës, deklaratën e sotme se me paratë e rrugës Kashar-Thumanë do të paguajë arsimin.

Sipas Vasilit pas kësaj deklarate ky kryeministër duhet të largohet me patjetër.

Postimi i Vasilit në Facebook

Ky kryeminister ka ikur,por i iku dhe shendeti !!

Thote do ta bej arsimin e larte si rrugen Thumane Kashar.

Duhet perzene sa me pare ky budalla shkollepak, se ndryshe do jemi i vetmi vend ne bote pa universitet.

Po ç’i duhet universiteti ketij.

Ketij i duhet pavioni dhe urgjent bile.

Si kryeminister ky ka mbaruar,por i iku dhe shendeti i vajti per lesh.Ndihmojeni mor aman.