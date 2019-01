Psikopati del nga faza! Foto në instagram e të tredhurit që thotë se djalin ja ka bërë babi

Psikopatoi ka dalë nga faza. Kjo është fotoja që ka postuar për ndjekësit e tij në instagram. Për kujtesë ky vijon të jetë zyrtarisht me status Kryeministri i Shqipërisë, në një kohë që realist është një psikopat i çertifikuar. A ka ndonjë kryeministër tjetër në këtë botë që të psotojë foto të tilla në rrjetet sociale? Natyrisht që përgjigjja është jo sepse Kryeministër psikopat kanë vetëm shqiptarët.

Në foto ai del ashtu sikurse e ëndërron veten, në një kohë të gjithë e dinë që është veç një i tredhur që edhe fëmijët thotë se ja bërë babai. Të gjithë sot në këtë vend po flasin për fundin e afërt të këtij psikopati.

Dikush thotë se do ta tërheqin zvarrë, diksuh tjetër se do të përfundojë si Gedafi me atë gjënë nga pas, me të korrektuarit thonë do të dalë para drejtësisë, ndërsa në fakt ajo që duhet të ndodhë në këtë vend është që ky i çmendur të përfundojë atje ku e ka vendin në çmendinë.