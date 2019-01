Paralajmërimi i fortë i deputetit: Së shpejti publikojmë materiale “të nxehta” për Ramën

Gjatë muajit janar pritet të ketë zhvillime të nxehta politike, të cilat nisin me protestën e studentëve ditën e hënë.

Deputeti i LSI-së, Endrit Brahimllari ka paralajmëruar publikimin e disa materialeve që do të demaskojnë qeverinë.

Përzgjedhjen e Gent Cakajt si ministër të Jashtëm, Brahimllari e ka konsideruar si një provokim për opozitën.

Sipas tij, ky post kërkon një figurë të lartë politike, gjë që nuk e reflekton CV-ja e Cakajt.

Për protestën e studentëve, Brahimllari shprehet i sigurt se në datën 7 janar do të rikthehet më e fuqishme.

Kjo, sipas tij, pasi VKM-të për uljen e tarifave të studimit janë mashtrim pasi ato nuk janë reflektuar me ndryshimin e buxhetit të shtetit.