Një idiotësi dhe prova se qeveria ka vdekur!

Nga Petrit VASILI

Dyfishimi i çmimeve të stomatologjisë, një idiotësi dhe provë se qeveria ka vdekur.

Dyfishimi i çmimeve të shërbimeve të stomatologjise është një idiotësi gjigante.

Urdhëri i stomatologeve me këtë nivel çmendurie provinciale që tregoi, mirë që nuk ju tek të miratonte edhe taksat e tatimet e shtetit.

Urdhëri i stomatologeve nuk ka as larg e larg, bile asfare të bëjë me çmime e me tarifa dhe ligji e thotë shume qartë këtë lexojeni vete:

Neni 4

Misioni

1. Misioni i Urdhrit të Stomatologëve është ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe

ushtrimin e profesioneve në fushën e stomatologjisë dhe mbrojtja e pacientëve dhe publikut

nga kequshtrimi i profesionit të stomatologut.

2. Për të përmbushur misionin e tij, Urdhri i Stomatologëve ushtron këto kompetenca:

a) jep dhe heq licencën individuale të ushtrimit të profesionit;

b) vendos standarde etike dhe deontologjike, të detyrueshme për çdo stomatolog dhe

monitoron zbatimin e tyre gjatë ushtrimit të profesionit;

c) rivlerëson periodikisht kompetencën dhe performancën profesionale të anëtarit të Urdhrit

të Stomatologëve përballë standardeve të vendosura;

ç) nxit arritjen e standardeve të larta në edukimin dhe formimin profesional dhe etik të

anëtarëve të Urdhrit;

d) bashkëpunon me Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, institucione të tjera

shkencore dhe arsimore për të siguruar standarde të larta në Edukimin e Vazhdueshëm

Mjekësor, kualifikimet dhe specializimet pasuniversitare të Urdhrit;

dh) krijon dhe mban Regjistrin Themeltar të Urdhrit, i cili është i ndarë në pjesë të veçanta

për stomatologët dhe ndihmësstomatologët dhe menaxhon sistemin e administrimit dhe

përditësimit të tij;

e) mbron të drejtat e anëtarëve të Urdhrit, integritetin moral dhe profesional të tyre e të

profesionit të stomatologut.”

Shteti ka përfaqësuesit e vet tek Urdhëri i stomatologëve, përfaqësues koti i bie në këtë rast.

Shteti duhet të reagonte e të fillonte ndjekjen penale për të gjithë të çmendurit, që e prodhuan këtë budallëk që atë ditë që e votuan.

Shteti reagon sot pasi rasti u bë publik në media. Me këtë reagim shteti u bë akoma me qesharak se ç’ishte.

Qeverisja e Edi Ramës është një haxhiqamilizëm i vërtetë.

Shkollepakëia, injoranca dhe antiligji i idiotëve janë këto që udhëheqin qeverisjen dhe që mundësojnë këto gomarllëqe.

Në qeverisjen e Edi Ramës mund të besh çdo gjë kundër ligjit dhe asgjë në respekt të ligjit.

Ngaqë të gjithë e dinë që ky Edi Rama është elifmatrak nga shteti dhe ligjet, të gjithë bëjnë si të duan, se e dinë gjithashtu që ky vetëm llogje me Twitter, Facebook e Instagram di të bëjë.