Në cilin krah duhet të flini gjumë dhe pse

Në mënyrë tipike, pozicioni i gjumit është një lloj skenari. Ka shumë pozicione që njerëzit mendojnë kur bien në gjumë, duke përfshirë në anësore, në stomak apo në shpinë.

Disa njerëz shtrihen në një pozicion dhe qëndrojnë ashtu gjatë tërë natës, ndërsa të tjerët kthehen. Gjithçka është mirë për sa kohë që nuk po zgjoheni.

Sidoqoftë, gjumi juaj mund të jetë më mirë se në rregull. Mund të jetë i mrekullueshëm. Trupi është mjaft aktiv gjatë asaj kohe, duke depozituar kujtime dhe duke karikuar bateritë, plus, sigurisht, marrjen e oksigjenit dhe qarkullimin e gjakut. Siç rezulton, pozicioni që merr gjatë gjumit bën një ndryshim të madh në sa efektiv janë këto proçese dhe ka një pozitë më të mirë.

Por mjekët këshillojnë që gjatë natës duhet të flini në krahun tuaj të majtë. Nëse kjo ju duket e çuditshme, më poshtë do të shihni arsyet që do t’ju bindin:

– Që nga momenti i ekzistencës së saj, zemra duhet të rrahë pa pushim për të mbështetur jetën. Kjo është një punë e madhe dhe mund të ndikohet nga një mori faktorësh. Nuk është çudi që sëmundja e zemrës është vrasja kryesore e të rriturve në mbarë botën. Për të minimizuar rrezikun, lehtësoni punën e zemrës duke fjetur në anën tuaj të majtë.

-Duket si një gjë e tillë e vogël, por kur flini në anën tuaj të majtë, ju lejoni që graviteti të ndihmojë zemrën të lëvizë gjakun.

-Për fillestarët, gjumi në krahun e majtë lehtëson stresin në shpinë. Duke ushtruar më shumë presion mbi kurrizin kur fle, aq më shumë përpjekje bëjnë muskujt për të mbajtur gjithçka në kontroll. Duke shkuar pak më thellë, kur flini në të majtë ju përmirësoni qarkullimin e gjakut. Kjo ka një efekt cascading që zvogëlon inflamacionin e lidhur me muskujt e tensionuar.

-Sistemi limfatik është një rrjet i enëve që mbajnë një lëng të quajtur limfë. Ky sistem luan një rol kyç në lëvizjen e lëngjeve në të gjithë trupin, dhe gjithashtu në funksionin tonë imunitar. Limf mund të sjellë toksina dhe produkte të tjera të mbeturinave, kështu që një bllokim kudo në sistem është i lidhur me shëndetin e dobët.

Është menduar prej kohësh se gjumi në anën e majtë të trupit ndihmon që sistemi limfatik të filtrojë mbeturinat. Limf kullon në të majtë përmes kanalit torakal, kështu që edhe një herë, ky pozicion lejon që graviteti të ndihmojë një funksion natyral trupor.

-Nuk shkakton urth. Ky mund të jetë një efekt anësor i të ngrënit para shtratit, pasi një pozicion i prirur mund të lejojë që acidi i stomakut të zërë më lehtë ezofagun tuaj. Është interesante që shkencëtarët kanë gjetur se gjumi në anën tuaj të majtë mund të minimizojë djegien e zorrëve ndërsa gjumi në të djathtë mund të shkaktojë shpërhapjen e saj. Kur ne shtrihemi në anën tonë të majtë, kryqëzimi i stomakut dhe ezofagut mbahet më lartë se niveli i acidit të stomakut.