Mustafa Nano deklaron se është gay: Më palloi Maringleni për herë të parë në Skrapar

Mustafa Nano i cili bën ndonjëherë si gazetar kontrovers, sidomos kur “merr guximin” dhe flet për tema të cilat janë gati-gati tabu, ka provokuar sërish së fundmi, me shijet e tij ndaj meshkujve dhe impotencën ndaj grave.

Këtë gjë Nano e ka bërë edhe gjatë shfaqjes së tij “One Man Shoë”, dedikuar tërësisht marrëdhënieve seksuale.

Gazetari ka bërë një deklaratë të çuditshme në skenë, pasi ka thënë se është “gay”.

Ai është shprehur kështu:

“Unë jam gay. Për herë të parë e provova me Mariglenin në Skrapar.”

Gjithashtu gjatë monologut të tij të gjatë në skenë, ai foli edhe për aftësitë e burrave në shtrat, shkruan JOQ.

Mustafa Nano tha, për këtë argument se…

“Ngordhalaq në shtrat. Gratë, mund të kenë 4-5-6 orgazma, brenda të njëjtës dalldi. Ne burrat nuk jemi ato bishat seksuale që dukemi”. Gjatë kësaj shfaqjeje ai provokoi të gjithë meshkujt, ndërsa tha:

“Gruaja ka potencialisht 2, 3, 4 ndonjë herë 5, ndonjëherë edhe 6 orgazma radhazi, brenda së njëjtës dalldi… Dhe në të kundër ne burrat nuk jemi ato bishat seksuale që dukemi, apo që duam të dukemi. Ne jemi ngordhalaqë. Nuk ka gjë më ngordhallaqë mbi faqe të dheut, se burrat në shtrat. Ne me të arritur një herë, ne fikemi, mbarojmë, shpërbëhemi, dhe nuk dihet kur do e arrijmë një herë të dytë. Do na duhet një copë herë për tu rindezuar, dhe kjo copë herë nuk dihet sa zgjat, në rastin tim baraz 6 muaj”.

Ky është rrëfimi i parë i Muçit si homoseksual.