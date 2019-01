Ministrja e Ramës e pranon se është pjesë e Sorosit: “Kam qenë shoqe klase me Spiropalin dhe Veliajn”!

Ministrja e Arsimit Besa Shahini e ftuar në emisionin “Zonë e Lirë”, ka folur rreth eksperiencave të mëparshme, para se të futej në politikën aktive.

Në intervistën në studio, Shahini është shprehur se, ka qenë shoqe klase me Elisa Spiropalin dhe e njeh Erion Veliajn prej disa vitesh.

“Kam qenë shoqe klase me Elisa Spiropalin në Kanada në ’91-‘01 dhe shoqe pune me Erion Veliajn. Në 2013 kam punuar në Shqipëri, ku vëzhgoja zgjedhjet për një kompani gjermane”, u shpreh ministrja Besa Shahini.

Më tej në intervistë Çani ka zënë disi të papërgatitur ministren Besa Shahini, të cilës gjatë këtij rrëfimi i konkludoi se është pjesë e George Sorosit, ndërkohë që Shahini u shpreh se është aty falë ekperiencës së saj.

Çani: Ti je pjesë e George Soros pra. Po nuk ishe pjesë e sektit nuk do të ishe këtu. Është logjike kjo që them unë, s’po e them në ajër

Besa Shahini: Unë jam këtu falë eksperiencës time

Çani: Po, ka shumë si puna jote, por i mungon ky kriter, që nuk njohin atë…

Besa Shahini: Ke të drejtë të bësh çdo analizë, por unë nuk pajtohem me të.