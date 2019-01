Ministria e Shëndetësisë shpall fituesit, njeriu i Ballës dhe Sejdinit fiton postin e drejtorit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka shpallur fituesit e konkursit për pozicionin e Drejtorit në të katër Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Sherbimeve të Kujdesit Shëndetësor për Rajonet Tiranë, Elbasan, Shkoder dhe Vlorë.

Sipas njoftimit zyrtar bëhet me dije se për Rajonin e Elbasanit ku bëjnë pjesë Qarqet e Korçës , Beratit dhe Elbasanit fitues për postin e Drejtorit është shpallur z.Xhevahir Budani me 73 pikë.Xhevahir Budani është njëkohësisht dhe kryetar i Partisë Socialiste për qytetin e Elbasanit.

Ndërsa për Rajonin e Tiranës fitues në konkursin për postin e drejtorit është shpallur Rudina Degjoni me 73 pikë! Në Rajonin Shkodër Astrit Beci është shpallur fitues me 84 pikë! Kurse Kujtim Llapi është shpallur fitues për pozicionin e Drejtorit Rajonal të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor me 71 pikë!