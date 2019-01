Mbeti jashtë Kryesisë së PD, reagon deputeti Agron Shehaj

Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Shehaj ishte mes kandidatëve që nuk arritën të zgjidheshin si pjesë e Kryesisë së Partisë Demokratike, që është një ndër organet më të rëndësishme drejtuese në parti.

Nga ana tjetër, Shehaj ka vlerësuar me nota pozitive gjithë procesin, duke theksuar se ndihet i nderuar që ishte pjesë e garës dhe se është ende i ri në Partinë Demokratike.

“Procesi ishte transparent dhe uroj anëtarët e përzgjedhur. Jam i nderuar që isha kandidat, por mendoj se jam ende i ri. Ne do të punojmë çdo ditë me qytetarët për të rrëzuar qeverinë. Protetat dhe denoncimet janë mënyra të mira”, tha Shehaj në studion e lajmeve të Vizion Plus.