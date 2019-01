“Maskarallëk edvinllëk”. Kështu e ka “përkthyer” në formë “ndihme”, ish-Kryeministri Sali Berisha, “dyshimin” e kryeministrit Edi Rama, sonte përpara ambasadorëve të huaj për fjalën “maskarallëk”.

Reagimi i ish-kryeministrit Berisha

Kallam Deshtak, kesaj here do te te ndihmoj une!

Perktheje: edvinllek!!!

Te dashur miq, ne nje fjale para trupit diplomatik qe turperon te madh e te vogel ne kete vend, Edvin Kristaq Genjeshtra deklaroi se:

“Nuk e kam zgjedhur Gent Cakën as si kosovar dhe as si i ri. Ai nuk ka predikuar ndryshime kufijsh në Ballkan. Dua ta bëj të qartë se Shqipëria e mbështet dialogun dhe inkurajon marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, e cila të garantohet nga SHBA dhe BE. Të tjerat janë fukarallëk mendjesh dhe maskarallëk. Nuk di si mund tua përkthej këtë fjalën maskarallëk”, tha Rama.

Edhe njehere po i them Kallam Deshtakut, mesoje se sinonimi me besnik i kesaj fjale ne gjuhen tone eshte: edvinllëk dhe jo edvinhane, sepse…!