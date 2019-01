Këshilla të thjeshta për të qenë më të lumtur

Gëzimi qëndron edhe në gjëra të vogla dhe ndonjëherë është me të vërtetë e mjaftueshme për të ndryshuar disa sjellje për të përmirësuar rutinën e përditshme dhe për të na bërë më të lumtur dhe produktivë

Shkruani mendimet dhe ndjenjat

E para nga shtatë ndryshimet e shpejta të sugjeruara nga faqja e internetit të Business Insider për të përmirësuar jetën tuaj (asnjë nga këto nuk zgjat më shumë se 10 minuta) është të shkruani mendimet tuaja në një ditar çdo mëngjes.

“Procesi i shkrimit është më i rëndësishëm se produkti përfundimtar, – nënvizon shkrimtari Tim Ferris, – dhe mbajtja e një ditari është një mënyrë për ta çliruar mendjen nga frika dhe shqetësimet për të mos menduar për të gjithë kohën”.

Të bisedosh me një udhëtar tjetër

Një studim i publikuar në Gazetën e Psikologjisë Eksperimentale ka zbuluar se udhëtarët janë shumë më të lumtur në udhëtimet e tyre të përditshme nëse kanë mundësi të flasin me udhëtarët e tjerë.

Sidoqoftë, në eksperiment, shumica e udhëtarëve ishin të bindur për të kundërtën dhe e konsideronin vetminë një përvojë më pozitive: një gabim i shkaktuar pjesërisht nga fakti se ata e nënvlerësuan interesin e të tjerëve në krijimin e një lidhjeje.

Shkrepja e një fotografie, duke shkuar në punë

Gjatë ecjes së përditshme për të shkuar në zyrë, Mo Gawdat, autor i “Solve for Happy”, por mbi të gjitha, drejtues i laboratorit të hënës së alfabetit të Google, kërkojnë diçka të bukur dhe e fotografojnë atë.

Përpjekja për të bërë shkrepje të përsosura dhe bukuria e natyrshme në to është ajo që i lejon Gawdatit të mbajë larg mendimet shqetësuese. Ai e përkufizon atë si një lloj meditimi: njerëzit në vend që të fokusohen te frymëmarrja ose diçka që kanë përballë, fokusohen në botën rreth tyre.

Organizimi i diçkaje të këndshme për të nesërmen

Të detyrohesh të jesh i lumtur është zakonisht një bumerang: një hulumtim i botuar në revistën Emotion ka treguar se sa e rëndësishme është t’i jepet përparësi lumturisë.

“Për të maksimizuar lumturinë, ne duhet të strukturojmë ditën në mënyrë që të kuptojmë ato aktivitete që japin kënaqësi ose gëzim – shpjegon bashkautorja e studimit, Lahnna I. Catalino, në faqen Scientific American – dhe u jep atyre një hapësirë në jetën tonë të përditshme”.

Vendosja e një prioriteti tjetër në mbrëmje

Kur ktheheni në shtëpi pas një dite pune, mund të jetë joshëse çlodhja pa bërë asgjë: mbasi jeni të lodhur dhe nuk ka afate për t’u takuar, siç ndodh në zyrë.

Por në vend që të humbni këto orë të çmuara, të cilat kurrë nuk do të kthehen, shkrimtarja Laura Vanderkam sugjeron të bëni diçka më konstruktive, duke vendosur një përparësi tjetër për çdo mbrëmje pas zyrës: mund të jetë një shëtitje e thjeshtë pas darkës, një telefonatë me një mik, një kurs në palestër ose leximi i disa faqeve të një libri.

T’u delegosh të tjerëve punë me pagesë

Një studim i fundit i publikuar në Procesin e Akademisë Kombëtare të Shkencave zbuloi se njerëzit që shpenzojnë para për të kursyer kohë (si punësimi i dikujt për të bërë punët e shtëpisë ose urdhërimi për të marrë ushqim) kanë tendencë të jenë më të lumtur se ata që ata nuk e bëjnë.

Listimi i tri gjërave për të cilat duhet të jeni mirënjohës

Ushtrimi i “tri gjërave të mira” për të bërë çdo natë para se të shkoni në shtrat, u zhvillua nga psikologu Martin Seligman dhe kolegët e tij në Qendrën e Shkencave më të Mira të UC Berkeley: në mënyrë specifike, bëhet fjalë për listimin e tri gjërave që kanë shkuar mirë edhe gjatë ditës, gjithashtu duke shpjeguar se pse shkuan mirë, duke shtuar sa më shumë detaje të jetë e mundur dhe ndjesitë e provuara.

Sipas studiuesve, përfitimet e kësaj stërvitje zgjasin për gjashtë muaj dhe për gjithë kohën njerëzit ndjehen më të lumtur dhe më pak të stresuar.