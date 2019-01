Irritohet pedagogia: Edhe propaganda komuniste në universitet nuk bëhej kaq hapur…

Pedagogia e njohur, Jonila Godole ka reaguar sot pas teatrit të turpshëm kryeministror, ku Rama mblodhi pedagogët dhe studentët e ekselencës, duke kapur përfundimisht Universitete.

Me anë të një reagimi në Facebook Godole shkruan se edhe Enver Hoxha do ta kishte zili këtë propagandë kaq të trashë me Universitete.

Postimi i Godoles:

Nje ‘kujdestar – minister’ per secilin universitet!

Sot ne nje takim me studentet e ekselences u legjitimua kapja e universitetit!

Duke na sqaruar metodologjine e kapjes me autor perkates per secilin institucion publik te arsimit te larte!

Edhe propaganda komuniste ne universitet nuk behej kaq hapur dhe trashe! Skandal!

#PropagandaERtv