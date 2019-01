Guardiola vendos të shpërblejë portierin shqiptar

Manchester City është gati ta shpërblejë me një kontratë të përmirësuar portierin Arijanet Muriqi (Muric).

Gardiani 20-vjeçar aktualisht është portieri i dytë i Qytetarëve pas dëmtimit afatgjatë të Claudio Bravo.

Lojtari që ka zhvilluar një ndeshje me përfaqësuesen kosovare, ka luajtur në Carabao Cup këtë sezon, duke ndihmuar City-n të kapë finalen megjithëse ka një ndeshje kthimi për të luajtu ndaj Burton.

Gjithsesi, ndeshja e parë është fituar 9-0.

Megjithëse Muriqi ka edhe dy vite të mbetura në kontratën e tij, trajneri Pep Guardiola kërkon t’i japë një të re përpara se të përfundojë sezoni.

Ai mendohet se fiton rreth 4,000 euro në javë, por me kontratën e re shifra do të shkojë në 12,000 euro.

City ka vendosur të shesë Agnus Gunn te Southampton verën e kaluar pasi stafi teknik ishte i kënaqur me progresin e bërë nga portieri i akademisë.

Muriqi duhet të ishte i huazuar te holandezët e NAC Breda-s, por dëmtimi i Bravo-s e detyroi të qëndronte për të dubluar Ederson.