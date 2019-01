Grabitësi me maskë kllouni sonte bën xing!

Siç edhe është lajmëruar përmes spotit, i cili shkaktoi shumë debate këto ditë nëpër rrjetet sociale, sot në mbrëmje kryeministri Rama do të jetë i ftuar në shown televiziv “Xing me Ermalin”.

Lidhur me këtë ka reaguar edhe deputeti i Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi i cili shkruan në një status në facebook: “Grabitësi me maskë kllouni‎. A ka njeri me dy pare mend që ka dyshim që Rama është grabitqar si një piranjë i fondeve dhe pasurive publike?”.

Bylykbashi shkruan gjithashtu ndër të tjera se sonte grabitqari dhe sharlatani bëjnë xing bashkë tek një person.

Statusi i plotë i Oerd Bylykbashit

Grabitësi me maskë kllouni‎. A ka njeri me dy pare mend që ka dyshim që Rama është grabitqar si një piranjë i fondeve dhe pasurive publike? Koncensionet, PPP-të, taksat që rriten dhe paratë e taksave që shkojnë për të paguar koncensionet e oligarkëve, tenderat me maksimumin e fondeve me një garues të vetëm, çmimi i karburantit i lartë edhe kur bie Euro, 30 milionë Euro të vjedhura me dokument te falsifikuar. Doni më? ‎

‎A ka njeri dyshim që Rama është një sharlatan që politikën e sheh ‎si karagjozllëk që nga mënyra si cakton ministrat për t’i perdorur si grabitës, deri tek shitja e shkeljes së të drejtave si “bërje shteti”?

‎Sonte grabitqari dhe sharlatani‎ bëjnë xing bashkë tek nje person. Gjithesesi, nuk është hera e parë. Duartrokisni dhe filloni debatoni a është grabitës apo klloun, por në fakt, ai është dy në një.