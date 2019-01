Berisha-Ramës: Je fudërrina që i merr gruan shokut, akuzove babanë se të përdhunoi gruan

Ish-Kryeministri Berisha i është përgjigjur me deklarata të forta në Parlament Ramës pas deklaratës së tij prej një psikopati duke i thënë i ish Kryeministrit se “ti i han gruas time ato që nuk thuhen”.

Berisha ka dalë para podiumit duke i kujtuar Ramës anën më të errët prej një horri të vërtetë. “Ti je një fundërrinë e vërtetë që i merr gruan shkokut. Ti je ai fundërrina që akuzove babanë tënd se të përdhunoi gruan dhe nuk njohe atësinë e fëmijës”, ishin fjalët e Berishës.

Berisha i ka kujtuar Ramës se ai ka njohur atësinë e fëmijës vetëm pasi Meta e paralajmëroi se nuk do ta mbështeste në garën për kryebashkiak nëse nuk do të njihte atësinë e fëmijës së tij. “Eshtë Ymer Baze që e mban peng me dosjem e të birit dhe kartelën perj të sëmuri spiqik”, tha Berisha.