Berisha nxjerr zbuluar mediat që kontrollohen nga Rama: Studentët votojnë masivisht për grevë dhe bojkot!

Mbi 60 % e studentëve të fakultetit të urbanistikës dhe arkitekturës kanë votuar pro vazhdimit të bojkotit të mësimit, si pjesë e protestës së tyre deri në plotësimin e 9 kërkesave drejtuar qeverisë.

Ky votim ka rrëzuar poshtë mashtrimin e Ramës dhe mediave të kontrolluara prej tij, sipas të cilëve, shumica e studentëve janë për vijimin e mësimit.

Të dhënat e votimit të studentëve janë publikuar në rrjetet sociale nga ish-Kryeministri Berisha.

Studentet masivisht votojne per greve dhe bojkot!

Edvin Kristaq Urrejtja me mediat e kontrolluara mashtron!

Pershendetje doctor, tek Fakulteti Arkitektures dhe Urbanistikes eshte mbajtur nje votim nga qdo student 62.2 % 346 student kan votuar per bojkot ndersa 37.8% 210 student per mesim fakullteti yn ka votuar per bojkot ku e sheh kryeministri shumicen ? Gjeja me interesante esht se ne media ditve te fundit kan dal sikir studentet duan te kthehen dhe sjapin lajme Profesoret e fakulltetit ton nuk dalin pro nesh sepse marrin leje ndertimi dhe i ka kercenuar