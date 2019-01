Berisha i përgjigjet gazetarëve pas tymnajës së Ramës: Nuk më është refuzuar kurrë viza amerikane

Pas interesimit të gazetarëve mbi tymnajën e ngritur nga Rama në Parlament për gjoja pamundesinë e Berishës për të vizituar SHBA, ky i fundit konfirmoi në dy pyetje të bëra nga gazetarët se nuk ka aplikuar për vizë por nuk i është refuzuar kurrë viza në rastet kur ka aplikuar.

Në 10-minutëshin e pushimit ne Kuvend, ish-kryeministri Berisha ka folur sërish për aludimin e kryeministrit Edi Rama se nuk mund të kalojë dot oqeanin dhe të shkojë në SHBA.

-A iu është refuzuar viza?

Jo kurrë. Në mënyrë absolute kurrë. Është një trillim fund e krye. Por unë udhëtoj shumë rrallë.

-Kryeministri Rama e konsideroi VOA-n kazan për herë të dytë…

Zoti Rama është në përpëlitje sepse po demaskohet çdo ditë e më shumë. E vetmja fije shprese e tij është se po skadojnë transaksionet me trojet shqiptare.

Zgjedhje me Edi Ramën nuk ka. Opozita do e parandalojë sepse zgjedhje me Edi Ramën nuk ka. Rrëzimi i Edi Ramës.

Kjo përpjekje e opozitës nuk është të vijë në pushtet me forcë pro të vijë në pushtet me votë.