Berat Buzhala: Kosova nuk e do Edi Ramën!

“Është gabim për zotin Rama nëse konsideron që e do Kosova. Nuk e do zotin Rama Kosova…”, kështu u shpreh analisti nga Kosova, Berat Buzhala, në intervistë në A-Show në News24 përballë Adi Krastës.

Ai theksoi se Kosova nuk mund të përfundojë duke marrë urdhra as nga Tirana e aq më pak nga Sebia. “Nuk dua të krahasoj Shqipërinë me Serbinë por frika e kosovarëve është kur merren urdhra përtej Kosovës.

Pra në momentin kur është një vijë e hollë, pra ne kemi jetu gjatë gjithë historisë tonë 100-vjçare, duke marrë urdhra nga Beogradi. Kosovarët nuk duan të përfundojnë në një pikë kur duhet të marrin urdhra qoftë edhe prej Tiranës.

Rama është një elefant në një dhomë të kristaltë. Ai nuk ka sens, nuk di me u sjellë, nuk e njeh Kosovën. Unë i kam thënë dhe kur e kam taku personalisht! Ju zoti Rama nuk e njihni Kosovën. Rama e njeh Kosovën përmes studiove të Klan Kosovës me Batonin, por jo përtej atij. Zoti Rama, nga studiot e një televizioni në Kosovë, qoftë ajo plot fanfore, me plot shandanë, me plot drita, nuk mjafton që ta njohë Kosovën. Përkundrazi, e njeh shumë pak”, tha Buzhala.