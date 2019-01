Basha: Rama ka ulur kokën para të gjitha kushteve të vendosura nga Balili

Kreu i PD, Lulzim Basha ka replikuar mbrëmjen e sotme me Edi Ramën, pas vetëdorëzimit të Klemend Balilit.

‘Pse i djeg e vërteta Edi Ramës’, shkruan kreu i opozitës me një postim në Twitter.

‘Rames i djeg e verteta sepse Balili eshte prova e kapitullimit te tij para krimit. I djeg sepse ka ulur koken para te gjitha kushteve te trafikantit te droges.

I djeg sepse shqiptaret do ta shohin shpejt lehtesimin nga akuzat per trafik droge. E kemi pare kete film me S. Tahirin’, shkruan kreu i PD-së, Lulzim Basha në Twitter.